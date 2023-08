Tecnici del soccorso alpino simulano intervento nelle viscere delle Dolomiti

Più di 60 tecnici del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico sono stati impegnati lo scorso fine settimana di una esercitazione organizzata all’abisso del Laresot, nel ventre delle Dolomiti del Brenta.

L’attività è stata organizzata dalla Delegazione speleologica del Trentino, in collaborazione con quelle di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Stazione Alto Adige.

L’abisso del Laresot è tra le poche grotte in Italia a raggiungere i mille metri di profondità: si caratterizza per

pozzi stretti e più grandi, depositi di ghiaccio, meandri e una temperatura interna di 4 gradi. L’ingresso è a 2.360 metri di quota. Si tratta di uno degli scenari di intervento più complessi per i soccorritori.

L’esercitazione prevedeva il recupero di una persona infortunata a 740 metri di profondità, alla base di un grande pozzo di 200 metri. Per due giorni e una notte, diverse squadre si sono alternate dentro la grotta. Il primo gruppo di 6 tecnici, arrivato in elicottero all’ingresso della grotta, ha impiegato 5 ore per raggiungere il luogo dell’incidente. Tre squadre si sono date il turno per portare il ferito, in barella, fino in superficie, trascorrendo nelle profondità delle Dolomiti anche 15 ore continuative. La conclusione delle operazioni è stata anticipata rispetto al programma iniziale per le pessime condizioni meteo, che avrebbero compromesso la sicurezza dei tecnici in grotta.

L’esercitazione è molto importante sia per testare l’operatività dei tecnici in uno scenario così complesso e per riprendere le attività congiunte tra Delegazioni e Stazioni delle diverse regioni e provincie, chiamate spesso a lavorare insieme negli interventi di soccorso in grotta.