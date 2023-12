Tef: consortile unica per le attività di promozione della Cciaa

Da I.Ter a Tef, acronimo di Territorio Economia Futuro, società consortile a responsabilità limitata che dal primo gennaio 2024 sarà l’ente di riferimento unico per le attività di promozione della Camera di Commercio Pordenone-Udine, a seguito del conferimento in I.ter della pordenonese Concentro. Non solo: fanno capo a Tef anche le funzioni delegate dalla Regione (come carburanti agevolati e contributi), servizi di supporto all’attività camerale ed è inoltre ente accreditato per la formazione sul territorio.

Oggi (giovedì 21 dicembre) la nomina del cda, che sarà operativo sempre da inizio 2024: oltre al presidente e al vicepresidente Giovanni Da Pozzo e Michelangelo Agrusti, in continuità con il vertice camerale, i consiglieri di Tef indicati dalla Camera di Commercio sono Francesca Comello (servizi), Anna Mareschi Danieli (industria) e Silvano Pascolo (artigianato). Marianna Turello è stata indicata come presidente del collegio sindacale, Alberto Cimolai e Andrea Martini quali sindaci effettivi, Luca Molinari e Daniele Englaro quali sindaci supplenti.

«Continua dunque il percorso di razionalizzazione avviato con l’accorpamento degli enti camerali nel 2018, con un’integrazione oggi completa delle due strutture e ormai pienamente consolidata anche per le attività di promozione del territorio e altre importanti funzioni, con la contestuale valorizzazione delle singole specificità», riferisce il presidente Giovanni Da Pozzo, confermando che gli uffici rimarranno operativi in entrambe le città, sempre all’interno delle sedi Cciaa.

Tef, società consortile a responsabilità limitata, nasce come detto dal conferimento dell’ex azienda speciale Concentro della Cciaa pordenonese in I.Ter, già trasformata in consortile (da azienda speciale della Camera udinese).