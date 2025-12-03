  • Aiello del Friuli
Cronaca

Telefonata incastra friulano: spariti 70 mila euro

Domenica pomeriggio un 77enne ha ricevuto una chiamata inaspettata. Da lì l’inizio dell’incubo
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Ha visto il suo conto corrente prosciugarsi di ben 70 mila euro. È la truffa messa in atto ai danni di un correntista di Poste Italiane. Il raggiro si è svolto telefonicamente. L’uomo, 70 anni, residente a Campoformido, è stato contattato nel pomeriggio di domenica 28 novembre da un finto operatore della società.

Alla cornetta, l’impostore — con alcuni artifizi — è riuscito a convincere il friulano a comunicare lo username e la password del proprio account BancoPosta, probabilmente simulando un problema di sicurezza o un attacco hacker. Al controllo successivo, il pensionato ha scoperto che i risparmi di una vita si erano volatilizzati. Da lì l’inizio dell’incubo e la denuncia fatta alle forze dell’ordine. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Campoformido.

