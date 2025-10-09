  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 9 Ottobre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca Economia

Telefriuli leader assoluto da 35 mesi in Friuli Venezia Giulia

A settembre l’Auditel conferma ancora una volta un primato di ascolto che non ha rivali
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Telefriuli è la prima televisione del Friuli Venezia Giulia, sia che si consideri l’ascolto medio quotidiano, sia che si consideri il numero di ascoltatori, un primato conseguito negli anni e mai in discussione.

A certificarlo sono i dati ufficiali Auditel che, anche nello scorso mese di settembre hanno assegnato all’emittente friulana il primo posto sia per contatti medi quotidiani, cioè per numero di ascoltatori che hanno visto per almeno un minuto la nostra televisione, sia per ascolto medio, che è la media degli ascoltatori presenti in ogni minuto di trasmissione.

E’ una una platea di 65.582 televisori sintonizzati ogni giorno dello scorso settembre su Telefriuli, ben più numerosa di quella di Tv12, che si è fermata a 47.794, e di Telequattro, indietro a 47.169 contatti.

Anche per quanto riguarda gli ascolti medi quotidiani la leadership di Telefriuli è chiara e netta: in ogni minuto dello scorso mese di settembre sono stati in media 850 i televisori sintonizzati sul tasto numero 11 del telecomando, che da sempre identifica la nostra emittente. Ben indietro sono rimaste sia Tv12, ferma a 725, sia Telequattro, rimasta a quota 664.

Il primato che viene da lontano e che vede la nostra emittente in cima agli ascolti da 35 mesi, senza alcuna interruzione e con larghi margini su tutte le altre, dal novembre del 2021.

Un risultato del quale siamo sempre grati ai nostri telespettatori che ci seguono con affetto e fedeltà e che premia i valori che condividiamo con loro: rispetto dei fatti e delle persone, amore per la nostra identità, sempre con lo stesso spirito di servizio nei riguardi del territorio e delle nostre comunità.

