Telethon, i vincitori dell’edizione 2024

In 22 mila hanno riempito le strade del centro di Udine per l’edizione 2024 di Telethon, la maratona di solidarietà conclusasi questo pomeriggio. Sono state 870 le squadre che hanno corso lungo le vie del capoluogo friulano, con le migliaia di corridori che si sono succeduti lungo le 24 ore lanciati alla partenza da Alessandro Betti, direttore della raccolta fondi di Telethon. Testimonial di questa edizione è stato Antonio Fantin, latisanese campione paralimpico di nuoto dieci volte campione del mondo e dieci d’Europa. Alle 15 di oggi lo stop a cui sono seguite le premiazioni.

I primi classificati per numero di giri sono stati gli atleti dell’AFDS Campolongo Tapogliano con 198 giri, seguiti da Chei di Colugna con 193 e dall’ASEM Atletica Buia con 185.

I gruppi più numerosi sono stati il Carnia per Telethon con 44 squadre, l’AFDS con 36 e l’Università di Udine con 22 gruppi in presenza e 3 da remoto.

Sono stati premiati tutti i partecipanti che hanno fatto le 24 ore. Anche questa edizione si è conclusa ancora con un grande successo di partecipazione.