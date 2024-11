Tema Grandi Opere domani in Commissione, manifestazione del Comitato “Tagliamento Libero”

La IV Commissione Ambiente della Regione si riunirà domani mattina con al centro del tavolo il tema delle Grandi Opere sul corso del Tagliamento, in particolare sul cosiddetto ponte-diga previsto tra Spilimbergo e Dignano. Saranno presenti non solo i membri della IV Commissione Permanente ma anche la Vice Ministro dell’Ambiente Vannia Gava e Gianpaolo Bottacin, Assessore ad Ambiente, Clima, Protezione civile e Dissesto idrogeologico della Regione Veneto. Si svolgerà anche un’audizione dei rappresentanti dei principali comitati del territorio friulano attivi sul tema.

Nell’occasione il Comitato “Tagliamento Libero” annuncia una manifestazione sotto il Consiglio Regionale: “Servirà – spiega – per rendere chiaro che la popolazione e i comitati non faranno un passo indietro nella difesa del territorio dalle Grandi Opere, la cui fattibilità sul Tagliamento rispetto a sei mesi fa appare seriamente compromessa. Attraverso una mobilitazione costante e decisa della popolazione del territorio – conclude il Comitato – si può mettere la parole fine una volta per tutte a questi progetti”.