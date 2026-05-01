Teme aggressione, studente si presenta a scuola con un martello

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è presentato in classe con un martello nascosto nella giacca, ma è bastata la confidenza a un compagno per far scattare l’allarme e l’intervento della polizia. La vicenda, anticipata dal Messaggero Veneto, è emersa solo nelle ultime ore per la sua particolare delicatezza.

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso in una scuola secondaria di primo grado di Udine. Secondo quanto ricostruito, lo studente, temendo un’aggressione all’uscita da parte di un gruppetto di coetanei, si è presentato in aula armato dell’oggetto improprio. La rivelazione all’amico e la successiva segnalazione del compagno alla direzione hanno poi fatto scattare l’intervento della Squadra volante della Questura, che ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica e verificare le dichiarazioni del minore.

Tra gli elementi al vaglio anche presunti contrasti tra gruppi di ragazzi e la possibile organizzazione di una spedizione punitiva. La scuola mantiene il massimo riserbo in attesa di sviluppi. Intanto tra i genitori cresce la preoccupazione per episodi di violenza tra giovanissimi.