Calo delle temperature, a Udine via libera all’accensione dei riscaldamenti

A seguito del repentino abbassamento delle temperature, a Udine è stata consentita l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento per un massimo di 7 ore giornaliere. Questa misura corrisponde al 50% dell’orario massimo previsto per la zona climatica “E” (di cui fanno parte anche le province di Pordenone, Gorizia e Trieste) e anticipa di una decina di giorni le direttive statali che consentono l’accensione dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore al giorno.

Palazzo d’Aronco invita i cittadini ad un uso responsabile del riscaldamento, attivando i termosifoni nelle ore più fredde della giornata e rispettando i limiti di temperatura stabiliti dalle normative. “Un utilizzo consapevole – ricorda l’amministrazione – non solo aiuta a risparmiare energia, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale”.