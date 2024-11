Ognissanti con temperature record, spiagge come a giugno

In spiaggia a Ognissanti? Si può. L’ondata di caldo anomalo di questi giorni, con la colonnina di mercurio che ha toccato i 25 gradi, ha riportato oggi i turisti sul lungomare di Lignano, Grado e Barcola. E c’è chi, senza esitazione, si è pure tuffato in mare. Per altri, invece, è stato un piacevole venerdì primo novembre con tanto di lettino in spiaggia e crema abbronzante spalmata sul corpo. A godersi forse l’ultima tintarella dell’anno.

Non è stata da meno la montagna, dove si sono registrate affluenze record – sempre per il periodo – a Sappada, Forni e Tarvisio. Così come a Piancavallo.