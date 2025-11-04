  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 4 Novembre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Tempio crematorio di Udine, residenti chiedono limiti a salme, bare e emissioni

Il Comitato Beivars Vive! punta a riscrivere le linee guida regionali in materia e chiede al Comune di presentare insieme un 'paper' per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Adozione di un protocollo sulla preparazione delle bare e delle salme prima della cremazione, limitazione delle ore di funzionamento, soglie più rigide sulle emissioni e aggiornamento della normativa ambientale regionale: sono queste le tre priorità del Comitato Beivars Vive! per garantire la salute dei cittadini che vivono attorno al nuovo tempio crematorio di via Faenza, in costruzione tra Paderno e Beivars, a Udine. L’impianto, che sarà realizzato in project financing dalla ditta fiorentina Silve srl per un importo di quasi 6 milioni di euro, dovrebbe essere completato entro il 6 febbraio 2026.

Il primo obiettivo del Comitato è già stato accolto: Palazzo d’Aronco ha accolto la direttiva che vieterà casse verniciate o con parti in plastica e metallo, raccomandando materiali in cellulosa e l’assenza di oggetti all’interno. Più complessa la seconda richiesta, che punta a introdurre per il forno crematorio gli stessi limiti di emissione previsti per gli inceneritori, come già accade in Veneto. Il terzo punto riguarda invece la riduzione delle cremazioni a 2.500/3.000 l’anno, rispetto alle 7.800 consentite dall’attuale Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Comitato ha consegnato al Comune una bozza di documento da presentare alla Regione Friuli Venezia Giulia per aggiornare la normativa e colmare il vuoto legislativo sui tempi crematori. “Speriamo – afferma il vicepresidente Fabrizio Vicario – che Udine possa diventare un modello di riferimento nazionale per una gestione più sostenibile delle cremazioni.”

“È importante sottolineare – aggiunge Vicario – che l’attuale e lacunosa normativa regionale del 2011 prevede un impianto per provincia. Quella di Udine, però, ha già tre impianti (a Cervignano, Udine e Gemona). Trieste ne ha uno, a Gorizia invece ce n’è uno in costruzione. Non si capisce quindi perché Udine debba ospitare il quinto impianto mentre nella provincia di Pordenone non ce ne sono.

Le nostre richieste trovano riscontro anche nel documento redatto dall’Isde. L’associazione Medici per l’Ambiente invita alla cautela e alla prudenza sul tema e ricorda che la sola tecnologia dell’impianto non è sufficiente a prevenire il rischio di danni alla salute. Invita inoltre alla preparazione delle salme e all’inasprimento dei limiti delle emissioni, specificatamente per i forni crematori presenti in aree urbane, come il tempio crematorio del cimitero di Paderno, che ricordo dista solo due chilometri da piazza Primo Maggio e che, in un raggio di un chilometro, coinvolge fino a 4-5 mila persone tra residenti e studenti, calcolando anche gli allievi dell’Istituto Bearzi.”

L’obiettivo finale del Comitato Beivars Vive! è presentare alla Regione Friuli Venezia Giulia un protocollo congiunto per aggiornare e modificare l’AUA sui punti relativi alle emissioni e ai limiti di attività, creando un documento che, nelle parole di Vicario, possa “fare scuola” a livello nazionale. Il Comitato ha già consegnato una prima bozza del paper al Comune. Nonostante alcune divergenze emerse nella riunione di settembre, è stato fissato un nuovo incontro per il 20 novembre, che potrebbe rappresentare l’ultimo passo prima del confronto con la Regione. In caso di ostruzionismo o ritardi, Vicario ha chiarito che l’associazione è pronta ad agire autonomamente per portare avanti le richieste dei cittadini.

