Tempo libero tagliato a scuola: il “caso Monfalcone” finisce in Parlamento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Finisce in Parlamento il caso della scuola primaria Duca d’Aosta di Monfalcone (frequentata per lo più da bambini bengalesi), per la quale il Comune e l’Ufficio scolastico regionale hanno deciso di tagliare il tempo pieno, passando da tre classi a una, in seguito all’alta morosità delle rette della mensa: 112 famiglie su 350 non avevano saldato il dovuto per un debito di 35 mila euro. “Ingiusto che ci rimettano i bambini”, tuona la responsabile scuola a livello nazionale del Partito Democratico Irene Manzi, pronta a sottoporre la questione con un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Valditara. Il Pd fa quadrato. La segretaria del partito nell’Isontino, Sara Vito, invita il primo cittadino Fasan, e di rimando l’ex sindaco Cisint, a un urgente dietrofront: “Ripristini il servizio compromesso – è l’appello – e anzi sostenga e migliori con più convinzione azioni e progetti che puntano all’integrazione”.

La Regione, con l’assessore all’istruzione Alessia Rosolen, vuole vederci chiaro e pensa a un tavolo sulla questione, mettendo in chiaro che gli obblighi economici vanno rispettai, ma bisogna tutelare gli studenti.

Sul tema, si è espressa anche Dusy Marcolin, presidente della Commissione pari opportunità del Fvg. “La conciliazione, il contrasto alla povertà educativa, le politiche per favorire l’emancipazione femminile sono temi centrali della nostra azione – sottolinea -. Sono proprio la carenza di servizi e, purtroppo, a volte le insufficienti politiche di conciliazione a impedire la piena partecipazione, soprattutto delle donne, al mondo del lavoro e alla vita sociale, creando e rafforzando il gender gap”.

Il Comune, in attesa delle decisioni del consiglio docenti della scuola, ribadisce che molte famiglie fruivano del servizio a tempo pieno non tanto per funzioni educative o didattiche, quanto per esigenze organizzative e familiari, che nulla avevano a che fare con il reale fabbisogno scolastico dei bambini.

La parola al ministro Valditara.