Temporali forti in arrivo, allerta gialla su tutto il Fvg

Temporali sparsi e localmente forti sono in arrivo in Friuli Venezia Giulia. Dal pomeriggio sono previsti temporali sparsi in particolare sulla zona montana. Successivamente i rovesci potranno estendersi alla pianura e alla costa con precipitazioni anche abbondanti. Viste le previsioni di maltempo e le possibili criticità legate alla viabilità e alla rete idrografica minore e di drenaggio urbano, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla – la 21ima da inizio 2024- dalle 15 di oggi a mezzanotte.

A modificare l’attuale situazione meteo saranno in particolare le correnti atlantiche umide in arrivo fino a giovedì 8 agosto. Correnti che favoriranno l’instabilità atmosferica con il passaggio di una leggera ondulazione in quota.