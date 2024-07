Temporali forti in arrivo, scatta l’allerta gialla in tutto il Fvg

Un’allerta gialla è stata diramata dalla Protezione Civile del Fvg per i temporali in arrivo nelle prossime ore su tutta la regione. Le precipitazioni potrebbero creare allagamenti e interruzioni alla viabilità. La situazione potrebbe peggiorare in particolare se connessa a forti colpi di vento. Gli scenari di criticità sono previsti dalle 13 di oggi alle 18 di sabato 13 luglio.

Situazione attuale: L’anticiclone nordafricano presente sull’Italia inizia a ritirarsi temporaneamente verso sud favorendo l’arrivo sulle Alpi di correnti sud-occidentali instabili. Dalla sera di venerdì in quota passeranno correnti più forti ed umide che accentueranno l’instabilità

Previsioni meteo: venerdì 12 luglio: probabili temporali inizialmente in montagna, possibili poi anche in pianura, non esclusi sulla costa specialmente in serata. Possibile qualche temporale forte. sabato 13 luglio: anche nelle prime ore della notte e successivamente nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci o temporali, specie sulla zona montana e sulla pedemontana. Non è escluso qualche temporale forte.