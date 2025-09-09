Temporali forti in arrivo in FVG, scatta l’allerta arancione

Maltempo in arrivo nelle prossime ore su tutto il Friuli Venezia Gilia con temporali forti, mareggiate e piogge intense. Le previsioni dell’Osmer hanno indotto la Protezione Civile a diramare uno stato di allerta meteo dalle 18 di oggi e per tutta la giornata di mercoledì 10 settembre. Sono previsti scenari piuttosto seri su costa, nella pianura friulana e nella Venezia Giulia dove è stata indicato uno stato di allerta arancione. Meno intense, invece, le precipitazioni attese nel Friuli Occidentale, in Carnia e nel Tarvisiano.

L’instabilità sarà determinata da una saccatura atlantica arrivata sul Mediterraneo con correnti umide da sud ovest in quota e di Scirocco sull’Adriatico.

A causa delle piogge intense potrebbero quindi verificarsi situazioni di crisi nella rete idrografica minore e locali interruzioni della viabilità.

Previsioni meteo:

MARTEDI’ 9 settembre: dal tardo pomeriggio e più probabilmente dalla serata saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili verso le zone sudorientali della regione, con piogge abbondanti o localmente intense.

MERCOLEDI’ 10 settembre: su bassa pianura, costa e zone orientali saranno probabili rovesci e temporali anche forti con piogge intense, localmente molto intense nel caso di stazionarietà dei temporali. Sul resto della regione gli eventi saranno in genere più intermittenti e meno intensi.