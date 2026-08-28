Temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla in FVG

Temporali e vento forte sono in arrivo in Friuli Venezia Giulia. Dalle 18 di oggi alle 3 di domani, sabato 29 settembre la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla su tutta la regione a causa del fronte che, preceduto dall’afflusso di aria molto calda e umida, porterà in serata instabilità atmosferica.

Le maggiori precipitazioni sono attese tra la zona montana e l’alta pianura. Gli eventuali temporali potrebbero risultare forti con possibili grandinate e raffiche di vento.

Il verificarsi di tali eventi potrà comportare disagi alla rete idrografica e di drenaggio urbano, oltre a instabilità dei pendii con locali interruzioni alla viabilità.