Temporali, mareggiate e acqua alta: nuova allerta meteo in Friuli

Piogge intense, temporali, acqua alta e mareggiate sono in arrivo tra il 2 e il 3 ottobre. Le previsioni meteo hanno indotto la Protezione civile regionale ad emanare una nuova allerta meteo di colore giallo (la 29ima da inizio anno) che resterà in vigore da mercoledì a giovedì. Oltre alle ripercussioni alla rete idrografica minore, si temono in particolare l’innalzamento dei corsi d’acqua in pianura e i probabili allagamenti sulle coste.

A determinare instabilità sarà l’afflusso di correnti umide occidentali. Il fronte atlantico sarà più incisivo sulle zone orientali della regione e causerà una depressione che richiamerà correnti orientali nei bassi strati.

Previsioni meteo:

Mercoledì 02: cielo coperto con piogge da abbondanti ad intense sulle zone occidentali e sulle Alpi, intense e temporalesche sul resto della regione, specie sulle zone di confine con la Slovenia. Possibile qualche temporale forte con piogge localmente molto intense. Sulla costa soffierà vento da sud o di Libeccio da moderato a sostenuto; in serata entrerà Bora moderata. Possibile mareggiata e acqua alta.

Giovedì 03: cielo nuvoloso o coperto con piogge da moderate ad abbondanti. Neve oltre i 1800 metri circa. In pianura soffierà Bora moderata, sulla costa soffierà Bora sostenuta al mattino, anche forte in serata.