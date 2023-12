Temporali e raffiche di vento in arrivo: scatta l’allerta in Fvg

Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia. Piogge intense e raffiche di vento forte caratterizzeranno questo inizio di dicembre, tanto che la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla su tutta la regione, ad esclusione del Friuli occidentale.

Situazione attuale:

In quota forti correnti sudoccidentali umide precedono un fronte freddo atlantico che interesserà la

regione sabato, per spostarsi poi in Slovenia.

Previsioni meteo:

Previsioni dalle ore 18 di venerdì 01 dicembre alle ore 18 di sabato 2 dicembre: sui monti avremo precipitazioni intense, molto intense su Alpi e Prealpi Giulie. Sulle Prealpi Giulie potranno cadere oltre 200 mm di pioggia in 24 ore, valori anche superiori sul vicino territorio sloveno.

Sabato in giornata la quota neve si abbasserà rapidamente a partire dal confine con L’Austria dai 2000 m a 700 m circa e si avranno quindi nevicate abbondanti, specie sulle Alpi Giulie e in quota; nelle valli potrà nevicare fino a 300-400 m circa, seppur con quantitativi minori rispetto alle quote superiori. Dalla serata sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo su tutta l’area montana oltre i 300 m circa. Per quanto riguarda pianura e costa le piogge saranno in genere abbondanti e solo localmente intense, anche per qualche possibile temporale locale.

Sulla costa durante la notte soffierà vento da sud sostenuto (raffiche fino a 60-70 km/h) mentre sabato mattina soffierà Libeccio sostenuto. Dal pomeriggio di sabato vento sostenuto da nord in pianura e verso sera Bora sostenuta sulla costa.