Tendenze suicidarie in aumento tra gli adolescenti, una stanza relax per i più fragili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Negli ultimi anni è cresciuto in modo significativo il numero dei minori con disturbi autolesionisti e tendenze suicidarie seguiti dal Centro Diurno di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Udine. Ogni anno la struttura prende in carico tra i 60 e gli 80 ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, affetti da disturbi della psicopatologia dell’età evolutiva, come depressione e ansia, sempre più frequenti e complessi.

«I disturbi autolesionisti tra adolescenti e preadolescenti sono aumentati di circa il 30% dopo il periodo pandemico – ha spiegato Franco Bin, direttore della Neuropsichiatria Infantile dell’ASUFC –. Tra le problematiche che affrontiamo rientrano anche gli istinti suicidari, soprattutto in preadolescenti e adolescenti, con quadri clinici molto impattanti».

Proprio per offrire un supporto concreto nei momenti di maggiore fragilità, questa mattina è stata inaugurata una nuova stanza relax all’interno del Centro Diurno di via del Pozzo. Lo spazio si inserisce nel percorso terapeutico adottato dagli specialisti e consente ai ragazzi di ritagliarsi un tempo protetto per il rilassamento mentale e fisico, la regolazione emotiva e la ricerca di una maggiore pace interiore. Luci emozionali, arredi confortevoli e un ambiente accogliente favoriscono un clima di sicurezza e ascolto, sempre con il supporto degli educatori.

La stanza è stata realizzata grazie alla donazione di Abio Udine. «Le risorse raccolte attraverso le nostre iniziative solidali – ha sottolineato Paola Caselli, responsabile progetti raccolta fondi – ci hanno permesso di creare uno spazio dedicato ai ragazzi nei momenti di crisi, un luogo che trasmetta serenità, tranquillità e quell’intimità di cui hanno profondamente bisogno».