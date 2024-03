Tenore di vita troppo alto: in casa trovati sette chili di droga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In casa aveva hashish, marijuana e cocaina. Il 23enne arrestato mercoledì dalla polizia locale di Pordenone, dopo un rocambolesco inseguimento tra le vie della città, è stato arrestato per la seconda volta, due giorni dopo, poiché nel domicilio dichiarato dall’imputato, a Brugnera, agenti e cane antidroga hanno trovato 4,5 chili di hashish, 1,6 chili di marijuana, 27 grammi di cocaina, 1000 euro in contanti e consistenti quantitativi di materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La perquisizione è stata delegata dalla Procura di Pordenone dopo il sospetto, sorto alla polizia locale e in particolare al comandante di reparto Nicola Candido, che il 23enne potesse trarre ingenti guadagni da attività non lecite. Come, appunto, lo spaccio di droga. Che gli permetteva di mantenere un tenore di vita alto rispetto ai redditi dichiarati.

A quel punto l’imputato, che nel frattempo era stato tenuto in custodia dal corpo del distretto di polizia locale del Friuli occidentale, anche con il supporto dei colleghi di Sesto al Reghena e Cordovado, è stato trasferito in carcere a Pordenone.

Soddisfazione per l’esito dell’operazione è stata espressa dal comandante della polizia locale di Pordenone, Maurizio Zorzetto, e dal sindaco Alessandro Ciriani.