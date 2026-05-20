Tensione alla commemorazione di Grilz: scontri e saluti romani

Momenti di forte tensione ieri pomeriggio a Trieste durante la commemorazione di Almerigo Grilz, il reporter triestino morto in Mozambico nel 1987, celebrata come ogni anno in via Paduina davanti all’ex sede del Fronte della Gioventù. La cerimonia, promossa da ex iscritti al movimento giovanile della destra, è stata segnata da contestazioni e scontri tra gruppi antagonisti e partecipanti all’iniziativa.

Secondo le ricostruzioni, circa quaranta manifestanti contrari alla commemorazione sono entrati in contatto con le forze dell’ordine in tenuta antisommossa e con alcuni esponenti dei movimenti di destra presenti sul posto. Nel parapiglia sono volati tavolini e sedie dei bar della zona, mentre la polizia è intervenuta con gli scudi per separare le fazioni e riportare la calma. Ferito anche un cronista del Piccolo, colpito da un pugno all’orecchio e trasportato all’ospedale di Cattinara per accertamenti. Polemiche anche per alcuni partecipanti che, al termine della commemorazione, hanno eseguito il saluto romano.