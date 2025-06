Tenta di colpire la vicina con un pietra: 71enne accusata di tentato omicidio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha visto l’odiata vicina di casa passare sotto la sua finestra ed entrare in auto. Così ha scagliato dal secondo piano una pietra da mezzo chilo. Per fortuna il sasso ha centranto solamente il finestrino della vettura. Se l’avesse colpita, sarebbe potuto risultare letale. Per lei, una donna di 71 anni di Cervignano, il pm ha chiesto davanti al gup di Udine una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Le imputazioni: tentato omicidio, stalking, percosse e lesioni aggravate.

Un gesto, il lancio della pietra, giunto al culmine di una serie di violenze nei confronti della vicina, una cittadina ungherese, e dei suoi familiari. Tutto accadde tra luglio e novembre 2024. Stando alle accuse, dapprima la 71enne afferrò la vittima alla gola minacciandola di morte, la schiaffeggiò e la spinse cercando di farla cadere dalle scale condominiali. Alcune settimane dopo tornò alla carica, prendendola a schiaffi e cospargendole il corpo di alcol etilico, minacciando nuovamente di morte lei e le figlie. Dopo quattro giorni le lanciò contro la pietra. Nonostante il divieto di avvicinamento alla donna, disposto dal gip di Udine, a novembre aggredì la vicina e le figlie e colpì con un batticarne di legno alla testa il marito, giunto in soccorso delle sue familiari che si rifugiarono in casa terrorizzate. L’uomo riportò un trauma cranico e ferite guaribili in 10 giorni.

Durante l’abbreviato, sono state depositate due perizie psichiatriche sull’anziana. La prima, disposta dalla Procura, riconosce la donna capace d’intendere e volere. La seconda, prodotta su incarico della difesa, ritiene la sua capacità d’intendere e volere gravemente scemata al momento dei fatti.

La prossima udienza, durante la quale si terrà l’arringa difensiva, è stata fissata per i primi giorni di settembre.