BUSINESS FVG
martedì 16 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Tenta di rubare un’auto, resta chiuso dentro: arrestato
Croci celtiche sulle pareti dell’Università di Udine
Udine presenta il Bilancio di Genere, numeri e politiche per ridurre...
Agricoltura: Zannier, forte preoccupazione su proposta Pac 2028-34
Il Fvg apre al “tecnico geo-forestale”
Sella Nevea, inaugurata la nuova seggiovia Gilberti
Fincantieri accelera la crescita: approvato il Piano Industriale 2026–2030
Il Caf Cisl Fvg cerca operatori fiscali per il 2026
Nuovi Postmat attivati a Bertiolo, Corno di Rosazzo e Moimacco
Tessitura Carnica torna in vita a 5 anni dal devastante incendio
BUSINESS FVG


Cronaca

Tenta di rubare un’auto, resta chiuso dentro: arrestato

Ad Aviano. Domiciliari per un cittadino dominicano.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un 30enne cittadino dominicano è stato arrestato dai carabinieri. E’ accusato di ricettazione, furto, tentato furto e guida senza mai aver conseguito la patente. Dopo aver rubato un’auto a Zoppola, domenica l’uomo aveva raggiunto Aviano dove, approfittando del fatto che una macchina di un militare americano era stata lasciata aperta, aveva rubato all’interno un portafoglio contenente varie banconote danesi e norvegesi. Il soldato, che era nei paraggi, si era lanciato all’inseguimento. Il ladro, dopo essere finito fuori strada con l’auto rubata, era riuscito a salire su un’altra vettura – anche questa lasciata aperta – ma il proprietario, che aveva visto la scena, lo ha chiuso dentro fino all’arrivo dei carabinieri. Oggi la convalida dell’arresto. Nei confronti del dominicano è stata disposta la misura dei domiciliari.

Ultime notizie

Tenta di rubare un’auto, resta chiuso dentro: arrestato
Croci celtiche sulle pareti dell’Università di Udine
Udine presenta il Bilancio di Genere, numeri e politiche per ridurre le disuguaglianze
Agricoltura: Zannier, forte preoccupazione su proposta Pac 2028-34
Il Fvg apre al “tecnico geo-forestale”
