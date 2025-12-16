Tenta di rubare un’auto, resta chiuso dentro: arrestato

Un 30enne cittadino dominicano è stato arrestato dai carabinieri. E’ accusato di ricettazione, furto, tentato furto e guida senza mai aver conseguito la patente. Dopo aver rubato un’auto a Zoppola, domenica l’uomo aveva raggiunto Aviano dove, approfittando del fatto che una macchina di un militare americano era stata lasciata aperta, aveva rubato all’interno un portafoglio contenente varie banconote danesi e norvegesi. Il soldato, che era nei paraggi, si era lanciato all’inseguimento. Il ladro, dopo essere finito fuori strada con l’auto rubata, era riuscito a salire su un’altra vettura – anche questa lasciata aperta – ma il proprietario, che aveva visto la scena, lo ha chiuso dentro fino all’arrivo dei carabinieri. Oggi la convalida dell’arresto. Nei confronti del dominicano è stata disposta la misura dei domiciliari.