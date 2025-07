Tenta di uccidere la moglie con il coltello: arrestato un anziano

Ha prima tentato di uccidere la moglie, accoltellandola al collo. Poi, dopo essersi rinchiuso in camera, ha cercato di togliersi la vita.

Un uomo di 80 anni è stato arrestato, oggi, in via Verga a Trieste. Le cause dell’aggressione sono al vaglio della polizia di stato. Non è da escludere che alla base del gesto dell’anziano ci siano motivi di salute.

La moglie, 72 anni, ferita, è riuscita a rifugiarsi dai vicini. Poi è stata condotta all’ospedale Cattinara: non è in pericolo di vita.