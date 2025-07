Tenta la truffa all’anziano, arrestato un croato residente in Veneto

Ha cercato di truffare una udinese di 73 anni, ma la donna non è caduta nella trappola. Ieri sera gli agenti della Questura di Udine hanno arrestato un cittadino croato di 22 anni residente in provincia di Padova con l’accusa di tentata truffa aggravata. L’episodio truffa risale a ieri pomeriggio, quando uno sconosciuto ha telefonato alla vittima, facendosi passare per il nipote. Ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente, che erano necessari 10mila euro per sistemare le cose e che di lì a poco sarebbe passato il figlio di un notaio per ritirarli. La 73enne ha fatto finta di crederci, ma intanto la figlia, che era in sua compagnia, ha allertato le forze dell’ordine. Il complice si è presentato per ritirare il bottino, ma è stato intercettato dai poliziotti. Inutile la sua breve fuga: è caduto dopo aver inciampato ed è stato ammanettato. Oggi è comparso per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Udine Matteo Carlisi, che ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.