I Carabinieri della Stazione di Majano hanno denunciato una 36enne residente fuori regione per l’ipotesi di reato di tentata truffa. L’episodio che l’ha vista coinvolta risale ad alcuni giorni fa: il titolare di un’attività di compro oro situato nel Friuli collinare, ha ricevuto la telefonata di un sedicente carabiniere, il quale gli riferiva che era in corso un’indagine e che da li a poco sarebbe passata presso il suo negozio una donna dell’Arma in borghese per una verifica sui monili in oro presenti nell’attività. All’arrivo della 36enne, il titolare del compro oro ha realizzato che si stava concretizzando una truffa a suo danno, allertando così i veri Carabinieri, giunti sul posto poco dopo. La donna è stata così bloccata e segnalata all’Autorità Giudiziaria: per lei è stato proposto anche il foglio di via dal Comune dove ha sede l’attività di compro oro.