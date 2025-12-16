Tentano di entrare in Italia armati di cinque kalashnikov: fermati al confine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tentavano di entrare in Italia armati di fucili da guerra. Cinque kalashnikov AK-47 e 356 cartucce, accuratamente occultati all’interno di una valigia modificata, sono stati intercettati e sequestrati dalla Guardia di Finanza di Trieste e Monfalcone al valico goriziano di Sant’Andrea, facendo scattare due arresti e l’avvio di un’indagine internazionale.

Il carico viaggiava su un minivan con targa albanese, fermato durante un controllo condotto dalle fiamme gialle. A bordo erano presenti sette persone, tutte di nazionalità albanese. A insospettire i militari sono stati due elementi: il nervosismo degli autisti e una valigia dal peso anomalo. L’ispezione ha rivelato un doppio fondo ricavato tra la scocca rigida e il rivestimento interno, imbottito di materiale spugnoso: all’interno erano nascosti tre fucili d’assalto. La perquisizione del mezzo ha poi portato al rinvenimento di altri due fucili kalashnikov, caricatori e cartucce pronte all’uso.

Per i due autisti è scattato l’arresto in flagranza di reato per violazione della normativa sul controllo delle armi. Le successive indagini, avviate attraverso la cooperazione internazionale di polizia, hanno poi consentito di individuare il mittente del carico, arrestato in Albania, a Hot, dalle autorità locali.