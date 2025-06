Tentano di entrare in tre case, malviventi messi in fuga

Tre furti tentati, zero quelli andati a segno. Colpite, ancora una volta, Azzano Decimo e Chions. Tra ieri sera e ieri notte i malviventi hanno cercato di introdursi in due abitazioni in via Cesena Rivatte, ad Azzano. In un caso sono stati messi in fuga dal proprietario, che ha sentito dei rumori, nell’altro è scattato l’allarme. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso tre persone a volto travisato.

A Chions, in via San Marco, è stato invece il cane a far scappare i ladri che avevano tentato di accedere in una casa attraverso una finestra.

Indagano i carabinieri.