Tentano di rubare l’incasso della sagra, in ospedale la persona aggredita

Il quartiere dei Rizzi, a nord di Udine, è sotto shock per l’ennesimo episodio di criminalità che si registra nella nostra regione. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, uno dei coordinatori della ‘Fieste dai Borcs’ era appena rincasato con la moglie quando è stato aggredito con l’estintore, all’interno della propria abitazione, da qualcuno che voleva appropriarsi dell’incasso della giornata. Il malvivente ha utilizzato un estintore per mettere fuori causa l’anziano che, pur sorpreso, è riuscito a reagire costringendolo alla fuga a mani vuote. La vittima è anche riuscita a dare subito l’allarme e i soccorritori accorsi hanno attivato il 118. Ora L’uomo è ricoverato in ospedale con escoriazioni al braccio in stato di shock per lo spavento subito.