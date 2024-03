Tentano di rubare al Città Fiera, arrestati dalla polizia di Bologna

Hanno cercato di rubare vestiti per 330 euro al supermercato del Città fiera a Martignacco, ma erano monitorati dalle telecamere: due uomini e una donna sono stati arrestati dalla polizia di Bologna. Protagonisti sono due cittadini marocchini di 28 anni, uno domiciliato a Varmo, l’altro senza fissa dimora, e 33enne italiana residente a Udine. Sabato pomeriggio i tre hanno preso alcuni capi di abbigliamento dagli scaffali del supermercato e, tolti i dispositivi antitaccheggio, li hanno nascosti. La sicurezza, però, li teneva d’occhio con le telecamere e hanno chiesto aiuto ad alcuni poliziotti del reparto prevenzione crimine di Bologna, in servizio nel centro commerciale per contrastare l’immigrazione illegale, in particolare per controllare i minori stranieri non accompagnati. Gli agenti hanno arrestato i tre subito dopo le casse. Oggi il processo per direttissima davanti al giudice Rossella Miele, che ha convalidato l’arresto e disposto per i tre il divieto di dimora in Comune di Martignacco.