Tentano il furto al Compro Oro: smascherati dalla titolare

Hanno provato a distrarre la commerciante per sfilare due anelli d’oro dalla bilancia, nascondendoli dietro uno specchio nel tentativo di incolpare la donna della loro sparizione. Il colpo è tuttavia fallito in un Compro Oro di Pordenone, dove la Polizia ha denunciato due italiani di 42 e 54 anni per tentata truffa.

I due si erano presentati ieri pomeriggio per far valutare alcuni preziosi. Approfittando di un attimo di disattenzione della titolare, uno dei finti clienti ha sottratto i monili dal piatto della bilancia. Alle immediate contestazioni della donna, la coppia ha negato ogni addebito, sostenendo che gli anelli fossero stati smarriti dalla stessa commerciante. La svolta è arrivata soltanto con la chiamata alla polizia: messi alle strette dall’imminente arrivo delle volanti, i due hanno finto di ritrovare i preziosi dietro lo specchio. Gli agenti hanno denunciato i due uomini.