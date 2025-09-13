Tentano la truffa telefonica facendosi passare per alti ufficiali dei carabinier

Le truffe al telefono sempre più evolute. Nelle ultime settimane si sono verificati a Trieste alcuni tentativi nei quali i malviventi si sono spacciati per alti ufficiali dei Carabinieri, con tanto di fotografie prese dalla rete. I truffatori hanno chiamato su Whatsapp spacciandosi per il generale Gabriele Vitagliano, Comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia e per il colonnello Gianluca Migliozzi, Comandante Provinciale Carabinieri di Trieste, chiedendo alle vittime denaro o di recarsi in caserma, probabilmente per allontanarle da casa e derubarle. L’Arma ricorda che i carabinieri non chiedono mai denaro, per alcun motivo, né telefonicamente né di persona.