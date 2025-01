Tentata rapina al ristorante, il titolare fa scappare i malviventi

Il titolare della trattoria ‘Cercjeben’ di Colloredo di Prato proprio non si aspettava un tentato furto, il primo in 23 anni di gestione del locale, alle 17.50. Eppure due malviventi avevano scelto di agire proprio ieri, a quell’ora, pensando probabilmente che all’interno non ci fosse nessuno. Hanno tentato di introdursi nel locale scardinando la porta sul retro, ma i rumori hanno allertato il titolare, Davide Del Torre, che si trovava in ufficio. Il ristoratore ha acceso le luci del locale, costringendo così alla fuga i due. E’ anche riuscito a vederli mentre si aggiustavano i passamontagna durante la fuga. Ha allertato le forze dell’ordine che, pare, sia già sulle loro tracce.