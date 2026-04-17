Tentata rapina all’ex Macello, paura in via Sabbadini

Urla e una tentata rapina sventata grazie all’intervento delle forze dell’ordine. È accaduto nella zona dell’ex Macello di Udine, in via Sabbadini, a pochi passi anche dalla sede della Regione Friuli Venezia Giulia.

Vittima un uomo italiano di 33 anni, aggredito da un giovane straniero nel tentativo di sottrargli qualcosa. Le grida hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della Guardia di finanza presente in zona: l’arrivo dei militari delle Fiamme Gialle ha fatto desistere l’aggressore, che si è dato alla fuga.

L’episodio riaccende le preoccupazioni dei residenti, che da tempo segnalano criticità nell’area dell’ex Macello e dell’ex Croce Rossa. Tra le segnalazioni, la presenza di persone in condizioni di marginalità e il ritrovamento frequente di siringhe nelle aree verdi. Da qui la richiesta di maggiori controlli e interventi strutturali, a partire dalla demolizione degli edifici abbandonati.