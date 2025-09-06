Tentata rapina in un negozio del centro di Udine, intervenuti esercito e polizia

E proprio gli uomini e le donne dell’esercito sono intervenuti oggi pomeriggio attorno alle 15 assieme alla polizia in centro a Udine, a pochi metri dal luogo dell’accoltellamento di giovedì sera. Un uomo è stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento in un negozio di via Canciani. L’addetto alla sicurezza ha cercato di bloccarlo all’uscita, ma è stato spintonato dal ladro, che ha abbandonato la borsa in cui aveva nascosto la refurtiva. Il taccheggiatore ha poi guadagnato la fuga, poco prima che intervenissero i militari impiegati nel controllo del centro cittadino e gli agenti della Questura.