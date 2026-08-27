Tentata truffa ad anziana, arrestato 19enne

Continuano in Friuli le truffe agli anziani con il sistema del finto carabiniere. Ieri pomeriggio, i militari dell’Arma della Compagnia di Cividale, assieme ai colleghi della stazione di Tarcento, hanno attestato un ragazzo di 19 anni, residente nel Lazio, ma domiciliato a Napoli. Sempre ieri, sono stati segnalati altri sei tentativi di truffa nel Cividalese. In questi casi, le vittime si sono subito accorte del raggiro. Oggi sono stati segnalati ulteriori casi a Udine.

L’arresto è avvenuto a Nimis, dove una donna anziana è stata contattata da un sedicente carabiniere che le ha chiesto di consegnare denaro e gioielli a un collega per verificare che non provenissero da una rapina. La vittima ha però contattato alcuni familiari, che hanno allertato le forze dell’ordine. Giunti sul posto, i militari hanno fermato il ragazzo che si era fatto consegnare alcuni monili d’oro e due orologi.

Il giovane, con precedenti specifici, è comparso stamani per direttissima davanti al giudice di Udine Roberto Pecile per il reato di tentata truffa. Durante l’udienza, il 19enne – addosso al quale i complici avevano posizionato un segnalatore gps per tenerlo d’occhio – ha dichiarato di essersi accorto della presenza dei militari e di non aver toccato i preziosi.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in regione e l’obbligo di firma quotidiana a Napoli, dove il ragazzo sta facendo volontariato presso un’associazione nell’ambito di una messa alla prova. L’udienza è stata aggiornata a fine settembre.