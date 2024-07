Tentata truffa alla Ferrari sventata grazie al libro di De Toni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un tentativo di truffa ai danni della Ferrari è stato sventato dalla potenziale vittima grazie alla citazione di un libro scritto dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni. “L’intelligenza umana batte l’intelligenza artificiale 1 a 0” – ha commentato il primo cittadino del capoluogo friulano. Attraverso un software di intelligenza artificiale in grado di creare copie digitali realistiche della voce e del volto di una persona, un truffatore ha creato un deepfake di Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari. La copia di Vigna, attraverso un account whatsapp con foto profilo e numero diversi da quelli dell’ad, ha contattato un dirigente dell’azienda, parlando di nuovi progetti di acquisizione della società e chiedendo discrezione massima. Dopo i messaggi di testo, una chiamata ha permesso al dirigente di intuire che la voce fosse troppo meccanica per appartenere a una persona reale. Il manager, insospettito, ha cominciato a porre domande all’intelligenza artificiale. Una, in particolare, è stata dirimente. Il manager ha posto una questione della quale solo i due diretti interessati erano al corrente.

“Qual è il libro che mi hai consigliato pochi giorni fa?” ha chiesto il dirigente al sedicente Vigna. Il deepfake non poteva sapere che la pubblicazione in questione fosse ‘Il decalogo della complessità’ di Alberto Felice De Toni. E la telefonata a quel punto si è interrotta bruscamente. “Il 12 aprile – ha raccontato oggi De Toni – ho tenuto un seminario per il board guidato da Benedetto Vigna proprio sui contenuti del Decalogo della complessità. La fortuna aiuta gli audaci”. De Toni riferisce di aver avuto l’occasione di risentire Vigna: “era molto divertito” ha fatto sapere. Intanto a Maranello è stata aperta un’indagine interna per chiarire l’accaduto.