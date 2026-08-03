Tentata truffa, sul cellulare il numero del Comando Carabinieri

Tre friulani sono finiti oggi nel mirino dei truffatori, che hanno cercato di raggirarli con il metodo del finto carabiniere. La novità rispetto al passato è che nel display delle vittime è comparso il numero dell’Arma, in particolare del Comando provinciale di Pordenone.

I malintenzionati hanno invitato i tre a recarsi proprio al Comando di Pordenone per sostenendo che una targa clonata era stata impiegata per un reato e che era necessario chiarire alcuni aspetti della vicenda.

I tre friulani, però, non ci sono cascati e hanno segnalato gli episodi ai carabinieri, quelli veri.