In due tentano di violentare 23enne, poi la derubano

Due uomini hanno tentato di violentare una ragazza a Trieste e poi l’hanno derubata. E’ accaduto ieri sera in via Rigutti, dove una giovane di 23 anni, che stava rincasando a da sola a piedi, è stata aggredita da due sconosciuti, alti circa 1 metro e 80 centimetri. Gli aggressori, che parlavano italiano, l’hanno palpeggiata in modo violento, ma lei si è opposta strenuamente e i due hanno desistito. Poi sono fuggiti con la borsa della malcapitata. Sul caso indaga la polizia del capoluogo regionale, che ha sentito la vittima stamani in ospedale dove le giovane si è recata in stato di shock. Gli agenti della Questura di Trieste stanno visionando le telecamere della zona per individuare l’identità degli aggressori.