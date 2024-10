Duecento tentativi di truffa da inizio 2024 nel Goriziano

Duecento segnalazioni circa da inizio anno sono arrivate al NUE 112 relativamente a vari tentativi di truffa nel Goriziano, grazie alle quali è stato possibile identificare una ventina di soggetti procedendo così al loro deferimento in stato di libertà o all’arresto.

Sono i dati forniti dall’Arma provinciale di Gorizia, che evidenzia come i cittadini stiano recependo la problematica e abbiano messo a punto anche delle modalità informative tramite l’uso di social network che hanno permesso alle persone dello stesso quartiere di poter comunicare ai vicini il tentativo di truffa in atto, limitando fortemente le azioni illegali dei malintenzionati.

“Solo attraverso la prevenzione – sottolinea l’Arma – è possibile contrastare e arginare il fenomeno delle truffe che, purtroppo, riporta numeri sempre troppo elevati”. Proprio per sensibilizzare sul tema anche quest’anno il Comando Provinciale dei Carabinieri di Gorizia, in collaborazione con Fondazione Carigo, ha provveduto a stampare opuscoli informativi realizzati nell’ambito della campagna nazionale per la lotta contro le truffe, da distribuire ed affiggere in tutti i luoghi di aggregazione per richiamare l’attenzione sulla problematica.