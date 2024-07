Tentato furto in abitazione a Cervignano

Si sveglia nel cuore della notte e si trova davanti il ladro incappucciato. E’ la disavventura capitata la notte scorsa a una 63enne originaria di Udine residente in una villetta in via Duca d’Aosta a Cervignano. Verso le 3.30, la donna è stata svegliata da alcuni rumori provocati da un uomo con il volto travisato entrato nell’abitazione approfittando della finestra della cucina lasciata aperta. Vistosi scoperto, il ladro è fuggito senza rubare alcunché. Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale.