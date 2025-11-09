Tentato furto in abitazione a Tissano, ladri messi in fuga dal cane

Hanno cercato di entrare in una casa di Tissano di Santa Maria La Longa, ma sono stati messi in fuga dalla voce del padrone di casa e dall’abbaiare del cane. E’ successo ieri pomeriggio, poco dopo le 18. Tre persone a volto coperto hanno cercato di approfittare dell’assenza dei padroni di casa, fuori per lavoro, ma sono stati ripresi dalle telecamere del sistema d’allarme, messo in funzione dal loro arrivo. Il proprietario ha intimato loro di andarsene attraverso l’altoparlante della telecamera e ai tre, incalzati anche dal cane rimasto a casa, non è restato che fuggire.