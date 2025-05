Tentato omicidio a Cividale: 53enne condannato a 8 anni e 6 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’aver accoltellato un cittadino marocchino di 32 anni a Cividale dopo una discussione sulla sparizione di una powerbank gli è costato 8 anni e 6 mesi di reclusione. È la pena inflitta dal tribunale di Udine al 53enne Roberto Bonomi, riconosciuto colpevole di tentato omicidio. La sentenza è stata pronunciata questa mattina. Il Pm aveva chiesto 9 anni di reclusione. I giudici hanno escluso l’aggravante dei futili motivi e condannato il 53enne a pagare una provvisionale di 20mila euro.

Il fatto avvenne il 18 giugno 2023 nell’area verde Italia della Città ducale. Tutto nacque dalla disputa sul possesso di una powerbank per ricaricare gli smartphone. Lo straniero avvicinò il cividalese accusandolo di avergli sottratto il dispositivo lasciato in carica nel bagno del parco. Da qui la lite e l’accoltellamento, un fendente all’addome, segnalato ai carabinieri sia da una telefonata al 112, sia dallo stesso Bonomi, che si consegnò ai militari in stato di ebbrezza. L’arma utilizzata nel ferimento non è mai stata trovata.

“Il fatto è e resta grave – ha commentato il legale della vittima, l’avvocato Stefano Comand -. Il processo non poteva concludersi diversamente, dal momento che chi colpisce all’addome si mette nelle condizioni di poter uccidere”.

Il difensore del 53enne, l’avvocato Rossana De Agostini, ha annunciato appello.