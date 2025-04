Tentato omicidio di Cividale, chiesti 9 anni di reclusione

Nove anni di reclusione. E’ la richiesta in Tribunale a Udine del sostituto procuratore Elisa Calligaris nei confronti di Roberto Bonomi, 53 anni di Cividale, imputato per il tentato omicidio avvenuto il 18 giugno 2023 nell’area verde Italia della Città ducale ai danni di un cittadino marocchino di 33 anni. Secondo il pm, che ha contestato all’uomo i futili motivi, fu mosso dalla rabbia che lui, all’epoca solo e isolato, nutriva nei confronti degli stranieri in generale. Durante la reclusione, ha poi affermato il sostituto procuratore, il 53enne ha seguito un percorso che lo ha cambiato e recuperato. Tutto nacque dalla disputa sul possesso di una powerbank per ricaricare gli smartphone. Lo straniero avvicinò il cividalese accusandolo di avergli preso la powerbank lasciata in carica nel bagno del parco. Da qui la lite e l’accoltellamento, segnalato ai carabinieri sia da una telefonata al 112, sia dallo stesso 51enne. L’uomo contattò i militari avvertendoli che nel parco era successo un problema e si consegnò loro in stato di ebbrezza. Anche il legale della vittima, l’avvocato Stefano Comand, ha chiesto la condanna del cividalese. Il difensore dell’uomo, l’avvocato Rossana De Agostini, ha puntato sul reato di lesioni. “Non c’è l’idoneità – ha detto – né del mezzo né dell’azione per ritenere la lesione fatale”.