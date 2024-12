Tentato omicidio in carcere a Udine, chiesti oltre 10 anni di reclusione per un 39enne di San Daniele

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La sete di vendetta lo ha spinto a colpire alla testa un compagno di carcere con una mazza chiodata, causandogli ferite che avrebbero potuto ucciderlo. Per questo Michele Hudorovic, 39 anni di San Daniele, è stato accusato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa. Oggi il sostituto procuratore Laura Collini ha chiesto davanti al gup di Udine Giulia Pussini una condanna 10 anni e 4 mesi di reclusione. Il difensore, l’avvocato Piergiorgio Bertoli, ha chiesto la riqualificazione del reato in lesioni.

L’episodio risale all’agosto 2023 ed è avvenuto in una cella del carcere di Udine. Stando alle accuse, a scatenare l’ira del 39enne è stata la sospensione per 4 mesi dall’attività lavorativa per una zuffa tra lui e la vittima, un 37enne di Cavazzo Carnico, avvenuta alcuni giorni prima.

Il giorno dopo la sanzione è scattata la vendetta: l’uomo ha fatto a pezzi il tavolo della propria cella, ricavandone un bastone con spuntoni chiodati. Poi è entrato in quella del rivale, che stava dormendo, e l’ha colpito ripetutamente alla testa, procurandogli diverse fratture e un trauma cranico. La furia è terminata solo quando il compagno di cella del carnico ha cercato di spingerlo fuori. L’aggressore lo ha minacciato e a quel punto è intervenuto un altro detenuto, che ha tenuto a bada il 39enne fino all’arrivo della polizia penitenziaria e dei sanitari.

La decisione del gup è attesa per metà gennaio.