Tentato omicidio in carcere, condannato a quasi 11 anni di reclusione

La vendetta nei confronti del compagno di carcere, a colpi di mazza chiodata, gli è costata 10 anni e 8 mesi di reclusione. Michele Hudorovic, 39 anni di San Daniele, è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa dal gup di Udine Giulia Pussini, che lo ha condannato a 4 mesi di carcere in più rispetto alla richiesta del pm, il sostituto procuratore Laura Collini.

Tutto è successo nell’agosto 2023 in una cella del carcere di Udine. Stando alle accuse, a scatenare l’ira del 39enne è stata la sospensione per 4 mesi dall’attività lavorativa per una zuffa tra lui e la vittima, un 37enne di Cavazzo Carnico, avvenuta alcuni giorni prima. Il giorno dopo è scattata la vendetta: l’uomo ha fatto a pezzi il tavolo della propria cella, ricavandone un bastone con spuntoni chiodati. Poi è entrato in quella del rivale, che stava dormendo, e l’ha colpito ripetutamente alla testa, procurandogli diverse fratture e un trauma cranico. La furia è terminata solo quando il compagno di cella della vittima ha cercato di spingerlo fuori. L’aggressore lo ha minacciato e a quel punto è intervenuto un altro detenuto, che ha tenuto a bada il 39enne fino all’arrivo della polizia penitenziaria e dei sanitari.

“La situazione in carcere a Udine è gravissima – commenta il difensore, l’avvocato Piergiorgio Bertoli – e questa è una delle conseguenze di quella situazione. Sarebbe opportuna una matura riflessione sulle condizioni dei detenuti in carcere. Invito il garante dei detenuti – prosegue – a non occuparsi della consegna di panettoni, ma delle reali condizioni dell’istituto di pena”.

La risposta di Andrea Sandra, garante dei detenuti del Comune di Udine, non si è fatta attendere. “Avere in dono un panettone a Natale, per chi è libero forse è poca cosa. Ma per chi è recluso – sottolinea il legale – ha un enorme importanza perché sente la solidarietà di chi è fuori e può sopportare un pochino meglio solitudine ed emarginazione. Ma ciò che facciamo è molto di più e se il carcere di Udine è un modello nel quadro nazionale – conclude – è anche il risultato dell’impegno profuso in questi anni anche da garante”.