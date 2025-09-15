Terme di Grado, concluso il secondo lotto: spazi benessere a nuovo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Conclusi a Grado i lavori relativi al secondo piano delle Terme, dove sono in corso le attività di collaudo. L’area, che ospita la nuova Spa e i rinnovati spazi dedicati al benessere, fitness e tempo libero, sarà ufficialmente pronta nei primi giorni di ottobre. Quelli ormai conclusi sono gli interventi relativi al secondo lotto delle opere di riqualificazione della struttura gradese, dove si è recato oggi per un sopralluogo l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini.

“Si tratta – ha detto l’esponente della giunta Fedriga – di un investimento importante, realizzato con risorse ben utilizzate e in tempi

assolutamente rapidi: siamo riusciti a portare a termine il secondo lotto in un anno, come ci eravamo proposti”.

Per i lavori di riqualificazione del secondo piano dello stabile la Regione ha messo in campo 5,4 milioni di euro, comprensivi dei

lavori strutturali e degli arredi interni.

“Questo lotto – ha spiegato Bini – di fatto completa la riqualificazione della palazzina termale. A dicembre 2023, si erano già

conclusi i lavori al piano terra. L’investimento complessivo per i due lotti ad oggi si attesta a 11,5 milioni di euro”.

In questo modo – ha aggiunto l’assessore – sta cambiando il volto del territorio “sia sotto il profilo dell’attrattività, sia per la qualità dei servizi offerti”.

Nel dettaglio, la nuova Spa risulterà dotata di sauna, bagno turco salino, stanza relax con parete di sale, docce emozionali,

fontana di ghiaccio e terrazza panoramica con piscina idromassaggio vista laguna. L’intervento – tra le varie novità – ha previsto anche il posizionamento di un impianto fotovoltaico.