“Terre di pace” a Gorizia aprirà con omaggio a Capuozzo

Sarà dedicata al giornalista Toni Capuozzo, scomparso nelle scorse ore, l’apertura di “Terre di Pace”, la manifestazione in programma a Gorizia tra il 21 ed il 23 novembre prossimi. L’evento, che vedrà il suo culmine domenica 22 con l’incontro tra i rappresentanti di cinque delle principali religioni, sarà inaugurato sabato 21 alle 20, con un omaggio a Capuozzo che vedrà protagonista il vicedirettore del Corriere della sera, Federico Fubini, prima della prevista conferenza sul tema “Dalle guerre di religione alle sfide della pace”.
“Toni – spiega l’assessore comunale alla Capitale europea della Cultura Patrizia Artico – era un grande amico di Gorizia: per Go2025 scrisse Vite di confine, presentato in anteprima nazionale proprio nella nostra città”.