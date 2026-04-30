Terremoto, ci sarà anche Meloni al Consiglio di Gemona

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mercoledì 6 maggio alla seduta straordinaria del Consiglio regionale in programma al Teatro sociale di Gemona. Il governatore, Massimiliano Fedriga, aveva annunciato ieri sera la presenza di un ospite importante nel corso della presentazione della maglia dedicata dell’Udinese e oggi sono arrivate le prime conferma che sarà proprio Meloni al netto di impegni dell’ultima ora e che si fermerà a Gemona per circa un’ora

Confermato invece il programma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che arriverà all’aeroporto di Rivolto alle 16 per poi spostarsi al cimitero monumentale dove insieme al prefetto Domenico Lione, al sindaco Roberto Revelant e a Fedriga, ci sarà l’omaggio alle vittime e un momento di riflessione strettamente privato.

Mattarella si sposterà quindi al teatro dove, oltre alla Meloni, lo accoglierà il presidente del Consiglio Mauro Bordin, in questo caso la cerimonia sarà abbastanza snella con l’inno di Mameli, il discorso di Bordin, quello di Revelant e poi Fedriga. Al momento non sono previsti discorsi da parte di Mattarella e Meloni ma ovviamente il programma potrebbe cambiare ulteriormente.

Infine il presidente della repubblica si sposterà a palazzo Elti dove sarà accolto dai vertici Nem per la visita alla mostra allestita attingendo dagli archivi del Messaggero Veneto che racconta i giorni del terremoto. La partenza di Mattarella per Roma è prevista per le 18.20.