Terremoto, due scosse in poche ore in Friuli

Due scosse di terremoto sono state registrate oggi, in Friuli, nel giro di poche ore. Entrambe sono state calcolate di magnitudo 3,1 e per entrambe non sono segnalati feriti o danni.

La prima è stata registrata alle 13:24, con epicentro a cinque chilometri a ovest-sud-ovest di Verzegnis, a una profondità di 8 chilometri e 620 metri; la seconda alle 17:23 con epicentro a cinque chilometri a sud-sud-est di Preone, a una profondità di 12 chilometri e 400 metri.

La prima scossa è stata seguita da altre due scosse di magnitudo inferiore a 2.0 ed è stata avvertita chiaramente un vari comuni; a Tolmezzo, in attuazione dei protocolli di sicurezza, gli studenti e il personale scolastico hanno abbandonato in via prudenziale l’edificio nel quale erano in corso le lezioni.

A partire da martedì scorso, 14 aprile, più precisamente dalle ore 21:42, una diffusa sismicità si è registrata nelle Prealpi Carniche, nei dintorni dell’abitato di Pozzis, tra Preone e Verzegnis. Prima di quelli di oggi, l’evento principale, di magnitudo 2.9, è stato registrato alle ore 1:11 di mercoledì 15 aprile. Questa scossa è stata preceduta da altre tre di magnitudo superiore a 2,0 e da molteplici repliche di magnitudo inferiore.

Successivamente, nella giornata di giovedì, 16 aprile, alle ore 3:14 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 2.9, nella medesima area. Anche questo evento è stato seguito da molteplici repliche di magnitudo modesta, inferiore ai 2 gradi.