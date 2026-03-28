Terremoto, il giorno dopo: inaugurata mostra di Aldo Martinuzzi

La mattina del 7 maggio 1976, Aldo Martinuzzi – noto fotografo per i quotidiani sportivi originario di Giais di Spilimbergo – è partito da Milano, dove lavorava, con la sua macchina fotografica e ha raggiunto il Friuli scosso poche ora prima dal sisma.

Per dodici ore ha girato i paesi colpiti e ha immortalato quanto accadeva il giorno dopo l’arrivo dell’Orcolat. Una cinquantina di quegli scatti fanno parte di una mostra, intitolata ‘Che matine’, inaugurata nella Loggia di Spilimbergo.

Ad allestire la mostra sono stati il Comune di Spilimbergo e il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Friuli.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 7 giugno.